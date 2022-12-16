Экспертное мнение: рынок в Европе ожидает длительную рецессию

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Разъясняет ситуацию Кирилл Кононов, экономист «Открытие Research» по международным рынкам:

- Теперь регулятор ожидает, что ставка останется повышенной в долгосрочной перспективе: 6,3% в среднем в 2023 г., 3,4% в 2024, 2,3% в 2025 и после этого формально вернётся к цели. Индексация зарплат и сохранение высоких цен на продовольствие и энерготовары будут поддерживать инфляцию высокой.

Во время конференции председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что сейчас регулятор полагает, что произошло меньше половины будущего повышения ставки. ЕЦБ собирается продолжить повышать её в течение некоторого времени. Это принципиальное изменение риторики, которое подразумевает, что ставка должна будет вырасти как минимум до 5%, достигнув 2% в реальном выражении.

Также прогнозируется, что уже в 4 квартале 2022 г. в еврозоне начнётся рецессия, которая продлится 1-3 квартала, однако в целом за 2023 г. ВВП вырастет на 0,5%.

Кроме того, собираются и сокращать баланс на 15 миллиардов евро в месяц с марта по июнь, позволяя погашаться без последующего рефинансирования примерно половине активов на своём балансе. Сокращение преимущественно затронет гособлигации, в результате чего баланс ЕЦБ должен сократиться с 8,48 до 8,42 триллиона евро (-1%). Мера выглядит косметической и заявленное сокращение баланса рассматривается лишь как вспомогательная мера, - резюмирует эксперт.