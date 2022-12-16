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Происшествия16 декабря 2022 7:25

ВСУ обстреляли белгородское село Новую Таволжанку 16 декабря

Один из снарядов попал в подвал школы
Алексей СЕРГУНИН
16 декабря. Новая Таволжанка. Подомовой обход территории продолжается.

16 декабря. Новая Таволжанка. Подомовой обход территории продолжается.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 16 декабря, под обстрел попало село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. По предварительной информации жертв и пострадавших нет. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Один из снарядов попал в подвал школы. Все оперативные службы выехали на место. Подомовой обход территории продолжается, - подытожил Вячеслав Владимирович.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, вчера, 15 декабря, ВСУ обстреляли белгородские села Безымено и Старый Хутор.

9 декабря хутор Панков Шебекинского городского округа попал под обстрел ВСУ. А поселок в Яковлевском городском округе Белгородской области атаковали со стороны Украины 8 декабря.

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