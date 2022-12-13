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Общество13 декабря 2022 9:00

Еженедельно в Белгороде энергетики проводят День клиента

Встречи с потребителями проходят по четвергам
Источник:kp.ru

Дни клиента филиал «Россети Центр» - «Белгородэнерго» проводит каждый четверг в общественной приемной «Единой России» по адресу: г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 57. Во время очного приема жители областного центра и муниципалитетов могут решить вопросы, которые касаются технологического присоединения к сетям.

Как правило, граждане интересуются сроками выполнения работ по договорам технологического присоединения, электроснабжение садовых домиков и гаражей. По всем обращениям заявители получат индивидуальные консультации от специалистов.

Предварительная запись - по электронной почте belgorodenergo@mrsk-1.ru. В письме необходимо указать ФИО, суть вопроса, № договора (в случае наличия) и номер телефона для связи.

БИЗНЕС-ПРЕСС