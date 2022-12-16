Игорь Артамонов встретился с детьми мобилизованных усманцев

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В ходе рабочей поездки в Усманский район губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с детьми мобилизованных жителей района и вручил им новогодние подарки.

«Обещали отцам, которые сейчас защищают нашу Родину, что позаботимся об их семьях. Подобрали хорошие сладкие подарки к Новому году и сегодня дали старт этой акции. В каждом районе, в каждой семье их получат дети мобилизованных. Они должны чувствовать нашу заботу и поддержку», – сказал Игорь Артамонов.

В Липецке подарки будут вручать в 36 округах сотрудники соцзащиты и представители муниципалитета, а в районах по домам пройдут представители органов власти с сотрудниками соцзащиты. На все вопросы ответят социальные кураторы.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.