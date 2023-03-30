Федеральное правительства поддержит белгородских предпринимателей, пострадавших от обстрелов

Пострадавшее от обстрела предприятие ни на день не остановили отгрузку готовой продукции. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

С рабочим визитом в Белгородской области побывала команда Минэкономразвития РФ во главе с Максимом Решетниковым. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что рабочая группа посетила сгоревший в результате обстрела со стороны ВСУ 22 октября прошлого года ТЦ «галерея» в Шебекино.

Также делегация встретилась с руководством завода по производству красок и лаков на основе полимеров, где в результате прилета пяти снарядов были уничтожены все запасы готовой продукции и практически полностью действующее производство. Но владельцы предприятия, коллектив ни на день не остановили отгрузку готовой продукции, локализовав производство на соседних площадках.

- Без помощи федерального правительства мы фактически оказать реальную помощь нашему бизнесу уже не могли. Поэтому на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным и Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным докладывал о текущей ситуации и необходимости оказать помощь нашему региону. И такие решения приняты, - поделился глава региона.

Так, по поручению Президента РФ регион получил деньги на восстановление жилья. Помимо этого, регионам, пострадавшим от обстрелов, федеральное правительство выделит 1 млрд рублей для восстановления и поддержания деятельности пострадавшим коммерческим предприятиям. Также принято решение упростить условия получения микрозаймов, поручительств, грантов молодым и социальным предпринимателям.

На сегодняшний день документы проходят согласование в ускоренном порядке, чтобы предприниматели как можно скорее могли воспользоваться поддержкой.

- Сейчас у нас появляется возможность решить проблемы пострадавших предприятий. И мы при поддержке федерального центра обязательно их решим, - заявил Гладков.