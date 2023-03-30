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Общество30 марта 2023 6:56

Федеральное правительства поддержит белгородских предпринимателей, пострадавших от обстрелов

В Белгородской области с рабочим визитом побывал Максим Решетников
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Пострадавшее от обстрела предприятие ни на день не остановили отгрузку готовой продукции.

Пострадавшее от обстрела предприятие ни на день не остановили отгрузку готовой продукции.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

С рабочим визитом в Белгородской области побывала команда Минэкономразвития РФ во главе с Максимом Решетниковым. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что рабочая группа посетила сгоревший в результате обстрела со стороны ВСУ 22 октября прошлого года ТЦ «галерея» в Шебекино.

Также делегация встретилась с руководством завода по производству красок и лаков на основе полимеров, где в результате прилета пяти снарядов были уничтожены все запасы готовой продукции и практически полностью действующее производство. Но владельцы предприятия, коллектив ни на день не остановили отгрузку готовой продукции, локализовав производство на соседних площадках.

- Без помощи федерального правительства мы фактически оказать реальную помощь нашему бизнесу уже не могли. Поэтому на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным и Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным докладывал о текущей ситуации и необходимости оказать помощь нашему региону. И такие решения приняты, - поделился глава региона.

Так, по поручению Президента РФ регион получил деньги на восстановление жилья. Помимо этого, регионам, пострадавшим от обстрелов, федеральное правительство выделит 1 млрд рублей для восстановления и поддержания деятельности пострадавшим коммерческим предприятиям. Также принято решение упростить условия получения микрозаймов, поручительств, грантов молодым и социальным предпринимателям.

На сегодняшний день документы проходят согласование в ускоренном порядке, чтобы предприниматели как можно скорее могли воспользоваться поддержкой.

- Сейчас у нас появляется возможность решить проблемы пострадавших предприятий. И мы при поддержке федерального центра обязательно их решим, - заявил Гладков.

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