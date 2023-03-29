В Белгороде наградили победителей конкурса «Учитель будущего»

Все 4 352 педагога, внедряющие региональный проект, проходят курс повышения квалификации и одновременно участвуют в конкурсе «Учитель будущего». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

С 2021 года в нашем регионе реализуется уникальный проект «Создание непрерывной системы обучения навыкам будущего для цифровой экономики учащихся общеобразовательных организаций Белгородской области». В рамках проекта выстраивается система непрерывного обучения навыкам будущего школьников с 1 по 11 класс, а также привлечение воспитанников старших групп детских садов. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Дети получают не только предметные знания, но и возможность развивать «гибкие» навыки: креативность, критическое мышление, коммуникацию и командную работу. В 2022–2023 учебном году более 140 тысяч учащихся из более чем 500 общеобразовательных учреждений региона, а также 1000 дошкольников на базе 20 «пилотных» детских садов развивают свои ИТ-навыки.

Все 4 352 педагога, внедряющие региональный проект, проходят курс повышения квалификации и одновременно участвуют в конкурсе «Учитель будущего». При подведении итогов учитывались результаты аттестации, вовлечённость детей в прохождение обучения по программе на платформе, а также социальная активность. В результате были определены 15 победителей.

- Два года назад мы начали большой областной проект непрерывного цифрового развития наших детей. Очень много было сомнений, в первую очередь у самих педагогов и родителей. Теперь же всем очевидно, что этого проекта точно в школах Белгородской области не хватало. Если честно, ни на одну секунду не сомневался в правильности наших действий. Я хотел сказать большое спасибо учителям, которые принимали активное участие, потому что без вас сделать эту работу было бы просто невозможно, - обратился к педагогам губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.