Белгородское село Безымено атаковали со стороны Украины 15 декабря

15 декабря. Безымено. Семью переселили в безопасное место. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 15 декабря, в результате обстрела села Безымено Грайворонского городского округа разрушен один частный жилой дом - снаряд попал в крышу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Жертв и пострадавших нет. Семью переселили в безопасное место. Подомовой обход территории продолжается, - уточнил Вячеслав Владимирович.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня ранее ВСУ обстреляли белгородское село Старый Хутор. Осколками снаряда повреждена линия электропередачи.

9 декабря хутор Панков Шебекинского городского округа попал под обстрел ВСУ. А поселок в Яковлевском городском округе Белгородской области атаковали со стороны Украины 8 декабря.