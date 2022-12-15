ВСУ обстреляли белгородское село Старый Хутор 15 декабря

1 декабря. ВСУ обстреляли Муром Шебекинского городского округа. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 15 декабря, под обстрел попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Из жителей никто не пострадал. Осколками снаряда повреждена линия электропередачи, часть села обесточена. Аварийные бригады энергетиков выехали на место. Сотрудники администрации продолжают подомовой обход территории, - уточнил Вячеслав Владимирович.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 9 декабря хутор Панков Шебекинского городского округа попал под обстрел ВСУ. А поселок в Яковлевском городском округе Белгородской области атаковали со стороны Украины 8 декабря.