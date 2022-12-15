Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 декабря 2022 11:25

ВСУ обстреляли белгородское село Старый Хутор 15 декабря

Осколками снаряда повреждена линия электропередачи
Алексей СЕРГУНИН
1 декабря. ВСУ обстреляли Муром Шебекинского городского округа.

1 декабря. ВСУ обстреляли Муром Шебекинского городского округа.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 15 декабря, под обстрел попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Из жителей никто не пострадал. Осколками снаряда повреждена линия электропередачи, часть села обесточена. Аварийные бригады энергетиков выехали на место. Сотрудники администрации продолжают подомовой обход территории, - уточнил Вячеслав Владимирович.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 9 декабря хутор Панков Шебекинского городского округа попал под обстрел ВСУ. А поселок в Яковлевском городском округе Белгородской области атаковали со стороны Украины 8 декабря.

ЧПКАРТИНА ДНЯ