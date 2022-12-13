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Общество13 декабря 2022 18:00

В Белгородской области появится четыре центра поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью

Губернатор Вячеслав Гладков и детский омбудсмен Мария Львова-Белова договорились о строительстве центров в рамках стратегической программы Уполномоченного «Сопровождение через всю жизнь»
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Самым важным Вячеслав Гладков назвал решение вопроса по организации детского отдыха.

Самым важным Вячеслав Гладков назвал решение вопроса по организации детского отдыха.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во время рабочего визита в Белгородскую область Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в областном центре побывала в хосписе «Изумрудный город», в детской областной клинической больнице, посетила Новооскольскую воспитательную колонию. Омбудсмен также приняла участие в открытии нового подросткового пространства «ЗАВОД» в Валуйском округе, побывала в новом молодежном пространстве «Я_ДОМА», а в Белгороде дала старт работе уличной социальной службы для помощи молодым людям.

- Еще несколько месяцев назад мы договорились с Вячеславом Владимировичем об открытии в регионе подростковых пространств. Сегодня уже осмотрели такие площадки, даже красили стены к их открытию. А уличная социальная служба, состоящая из команды педагогов-психологов, теперь будет в местах скопления людей помогать белгородским подросткам находить возможности, направлять их, - поделилась впечатлением Львова-Белова.

На рабочей встрече с Вячеславом Гладковым также удалось достичь ряда договоренностей. Так, было принято решение о строительстве в Белгородской области четырех центров поддержки семей, которые воспитывают детей с ОВЗ. Такие центры уже в следующем году появятся в Белгороде, Старом Осколе, Губкине и Шебекино.

- В центрах дневного пребывания будет несколько форматов, в зависимости от потребностей. Мы проанализируем территории, на которых они будут располагаться. Это может быть формат детского сада – можно будет привести ребенка, с ним будут заниматься специалисты. Такой садик на несколько часов: присмотр и развитие ребенка, и время для отдыха родителей. Есть формат для ребят школьного возраста, которые учатся дома или, если в школе нет продленки. И формат для взрослых ребят с инвалидностью, где они смогут развивать мастерские, обучаться чему-то новому, - отметила Мария Львова-Белова.

Также по итогам встречи глава региона и омбудсмен договорились об оказании всесторонней помощи Белгородскому дому ребенка, в котором сейчас находится 101 человек. Регион станет пилотным в стратегической программе омбудсмена «Дети в семье».

Самым важным Вячеслав Гладков назвал решение вопроса по организации детского отдыха. В приграничных территориях сейчас живет порядка 100 тысяч детей. В этом году многие детские лагеря закрыты, но ребятам нужно отдыхать, набираться сил.

- В этот период мы особенно остро начинаем относиться к нашим детям, и чего точно быть не должно – это грустных глаз маленьких детей. Детям нужно отдыхать и набираться сил, и здесь без федеральной поддержки мы не справимся. Договорились с Марией Алексеевной, что она подключится к решению этого вопроса. Мы большой и успешный регион, поэтому искренне хотим, чтобы у нас, несмотря на сложную обстановку, была бы оказана помощь отдельным категориям детей, семьям, - подчеркнул губернатор.

Уже вечером Вячеслав Гладков вместе с Марией Львовой-Беловой навестили пациентов областной детской больницы. Здесь художники и дизайнеры постарались сделать так, чтобы пребывание в больнице для маленьких пациентов запомнилось не уколами и процедурами, а любимыми героями сказок, волшебными елочками и подарками.

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