В Белгородской области появится четыре центра поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью

Самым важным Вячеслав Гладков назвал решение вопроса по организации детского отдыха. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во время рабочего визита в Белгородскую область Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в областном центре побывала в хосписе «Изумрудный город», в детской областной клинической больнице, посетила Новооскольскую воспитательную колонию. Омбудсмен также приняла участие в открытии нового подросткового пространства «ЗАВОД» в Валуйском округе, побывала в новом молодежном пространстве «Я_ДОМА», а в Белгороде дала старт работе уличной социальной службы для помощи молодым людям.

- Еще несколько месяцев назад мы договорились с Вячеславом Владимировичем об открытии в регионе подростковых пространств. Сегодня уже осмотрели такие площадки, даже красили стены к их открытию. А уличная социальная служба, состоящая из команды педагогов-психологов, теперь будет в местах скопления людей помогать белгородским подросткам находить возможности, направлять их, - поделилась впечатлением Львова-Белова.

На рабочей встрече с Вячеславом Гладковым также удалось достичь ряда договоренностей. Так, было принято решение о строительстве в Белгородской области четырех центров поддержки семей, которые воспитывают детей с ОВЗ. Такие центры уже в следующем году появятся в Белгороде, Старом Осколе, Губкине и Шебекино.

- В центрах дневного пребывания будет несколько форматов, в зависимости от потребностей. Мы проанализируем территории, на которых они будут располагаться. Это может быть формат детского сада – можно будет привести ребенка, с ним будут заниматься специалисты. Такой садик на несколько часов: присмотр и развитие ребенка, и время для отдыха родителей. Есть формат для ребят школьного возраста, которые учатся дома или, если в школе нет продленки. И формат для взрослых ребят с инвалидностью, где они смогут развивать мастерские, обучаться чему-то новому, - отметила Мария Львова-Белова.

Также по итогам встречи глава региона и омбудсмен договорились об оказании всесторонней помощи Белгородскому дому ребенка, в котором сейчас находится 101 человек. Регион станет пилотным в стратегической программе омбудсмена «Дети в семье».

Самым важным Вячеслав Гладков назвал решение вопроса по организации детского отдыха. В приграничных территориях сейчас живет порядка 100 тысяч детей. В этом году многие детские лагеря закрыты, но ребятам нужно отдыхать, набираться сил.

- В этот период мы особенно остро начинаем относиться к нашим детям, и чего точно быть не должно – это грустных глаз маленьких детей. Детям нужно отдыхать и набираться сил, и здесь без федеральной поддержки мы не справимся. Договорились с Марией Алексеевной, что она подключится к решению этого вопроса. Мы большой и успешный регион, поэтому искренне хотим, чтобы у нас, несмотря на сложную обстановку, была бы оказана помощь отдельным категориям детей, семьям, - подчеркнул губернатор.

Уже вечером Вячеслав Гладков вместе с Марией Львовой-Беловой навестили пациентов областной детской больницы. Здесь художники и дизайнеры постарались сделать так, чтобы пребывание в больнице для маленьких пациентов запомнилось не уколами и процедурами, а любимыми героями сказок, волшебными елочками и подарками.