Отечественное производство: реальное импортозамещение

Производители уверены: перспективы есть.

Машиностроительный завод «Плотавское» образовался в 2016 году на базе бывшего белгородского завода технологического оборудования (ООО «Луч») и входит в агропромышленный холдинг «Мираторг». В 2017 году на нем запущено серийное производство оборудования для животноводства: индивидуальные и групповые станки для содержания животных, системы кормления и поения. А в конце 2019-го - организовано дополнительное производство в городе Строитель Белгородской области.

На сегодняшний день оборудованием предприятия укомплектовано более 60 свинокомплексов, 12 ферм крупного рогатого скота и два овцеводческих комплекса «Мираторга». Ассортимент готовой продукции включает свыше 4 тысяч уникальных наименований. Предприятие производит продукцию не только для крупнейшего производителя свинины в стране, но и активно развивает сеть заказчиков среди российских аграриев.

Возглавляет завод «Плотавское» Сергей Михасенко – выпускник Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова по специальности «Сервис транспорта и технологических машин и оборудования». Свой трудовой путь начинал с должности начальника производства и за несколько лет вырос до исполнительного директора. Именно он и отвечает на возникшие по ходу знакомства с заводом «Плотавское» вопросы о возможностях импортозамещения и перспективах развития предприятия.

Продукция завода позволяет выращивать животных в комфортных для них условиях.

– Сергей, какой проект вы считаете наиболее значимым?

– До конца этого года мы завершаем техническое оснащение ферм в рамках проекта удвоения мощности свиноводческого дивизиона АПХ «Мираторг». Это было нашей главной задачей с 2018 года и загружало мощности завода на 90%. Также производили оборудование для крупнейшей в Европе мясохладобойни в селе Черницыно Курской области. Это предприятие по убою и переработке свиней рассчитано на мощность 4,8 миллиона голов в год.

Под задачи мясохладобойни мы укомплектовали более 60 свинокомплексов современным высокотехнологичным оборудованием для содержания. Например, в населенных пунктах Селечне и Рогово созданы племенные фермы для воспроизводства чистопородных свиноматок. В нуклеусах (племенных фермах) и выращиваются высококачественные чистопородные животные. Здесь есть соответствующее современное оборудование для ведения селекционной работы. На данных площадках ведется племенная работа по воспроизводству хряков-производителей с высокими генетическими показателями и лучшими наследственными качествами. На площадках Ладыжино и Подлесных Новоселках завод «Плотавское» оборудовал хрячники – племенные фермы, работающие с хряками-производителями. Основная потребность - в оборудовании свиноферм замкнутого цикла и ферм с товарным поголовьем.

– Какое необычное оборудование приходилось производить?

– По содержанию свиней постоянно что-то совершенствуется. И по запросу мы сделали робота-мойщика, адаптировав его под наши технические возможности. По сути это автоматическая машина, которая движется и моет залы для содержания животных. Пока она представлена в некоторых свинокомплексах «Мираторга». Произведенные экземпляры тестируются на фермах в Курской области.

Поворотный электрический стол – незаменимая вещь в пищевой промышленности.

– Современной ферме необходимо качественное и автоматизированное оборудование для содержания КРС. Завод «Плотавское» обладает большим опытом его производства…

– Да, на качество производимого мяса большое влияние оказывают условия содержания животных. Мы осуществляем производство всего необходимого оборудования для создания этих условий на соответствующем уровне – от поилок и до станков для ветеринарной обработки. В перечне нашей продукции есть стойловое оборудование для ферм КРС, боксы с различными вариантами монтажа и крепления к полу, кормовые решетки – хэдлоки, многое другое. У нас собственное производство. При этом мы производим как типовое, так и другое оборудование по индивидуальным заказам.

– Есть ли у завода собственные разработки в области машиностроения?

– Мы развивали свой проект – весоизмерительное устройство зоологического станка для КРС, на который завод «Плотавское» даже получил патент. В нынешнем году освоили изготовление корпусов кормораздатчиков для Брянской мясной компании, чтобы провести капитальные ремонты оборудования. Для этого наши конструкторы предложили техническое решение – новый кузов и раму. Проект по капитальному ремонту и восстановлению кормораздатчиков – это воплощение концепции бережливого производства. Сельскохозяйственным компаниям России стало тяжелее ремонтировать спецтехнику, так как из-за санкций возник дефицит запчастей. Мы реагируем на потребности рынка, наращивая выпуск узлов и механизмов: стоек для рыхления, приводных колес, шнеков различных модификаций, прицепной техники и другого.

У «Плотавского» есть инженерные разработки и для растениеводства - например, компоненты оросительных систем. Как известно, увлажнение повышает плодородие почвы и активно влияет на урожайность сельскохозяйственных культур. В рамках импортозамещения совместно со специалистами агрохолдинга «Ивнянский» мы предложили системы забора воды с поверхности водоемов. Плавающая конструкция, состоящая из сетки, цилиндра и барабана, подключается к насосной станции, через нее осуществляется водозабор для орошения. Опытные образцы уже работают на овощеводческих предприятиях «Мираторга» в Тульской области. Мы производим водонапорные башни, и за последние три года изготовили их более 170 штук.

На заводе трудятся компетентные в своем направлении специалисты.

– Сколько сотрудников на заводе, какие у них специализации?

– В штате более двухсот специалистов. Есть своя конструкторско-технологическая служба, где сотрудники занимаются проектированием и разработкой, а также подготовкой соответствующей технической документации. У нас можно изготовить как проверенные временем модели оборудования для крупного рогатого скота, свиноводства, овцеводства, перерабатывающей и пищевой промышленности, так и заказать разработку уникальных проектов или смонтировать конструкции по своим чертежам.

Пытаемся охватить все, что можем, в рамках технических возможностей завода. А их мы стараемся расширять, модернизируя оборудование и производственные мощности. Например, в конце 2019-го мы открыли дополнительный цех в Строителе, помещение которого ранее использовалось под склад. На завод были закуплены комплексы для лазерной резки металла.

Пожалуй, одно из конкурентных преимуществ «Мираторга» – первоочередное использование достижений своих же конструкторов и разработчиков. Но мы также работаем и со сторонними заказчиками, от которых получаем положительные отзывы, - резюмирует руководитель.

Машиностроительный завод «Плотавское»:

г. Белгород, ул. Щорса, 45 (используя навигатор, указывайте адрес: ул. Славянская, д. 7)

Тел.: 8 (4722) 58-64-00 доб. 70316, 70313

Справочная служба: +7 980 320 97 04, +7 980 321 03 39

e-mail: msales@agrohold.ru

сайт: https://luch.miratorg.ru/