Подведены итоги премии Retail Finance Awards 2022

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Премия Retail Finance Awards учреждена в 2007 году по инициативе журнала «Розничные Финансы» – первого в России и СНГ специализированного аналитического издания, занимающегося исследованием рынка розничных финансов.

Цель премии — отметить наиболее достойных представителей розничного финансового бизнеса и распространить лучшие практики его развития, привлечь внимание профессионального сообщества к достижениям в области развития финансового ритейла.

В число победителей нынешнего года, выбранных из более чем восьми десятков претендентов, вошли Росбанк, МТС-Банк, «СИНИМЕКС-ИНФОРМАТИКА», «Банк ДОМ.РФ» и другие. Некоторые номинанты стали обладателями наград одновременно нескольких номинаций.

В частности, банк «Открытие» за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России признан победителем в номинации «Креатив года» - эксперты отметили акцию, связанную с использованием кредитной карты. Специальной награды Big Expectations как самый яркий и прорывной продукт удостоен сервис, позволяющий объединять членов семьи. Кроме того, в номинации «Лучший розничный финансовый продукт» второе место занял продукт, предусматривающий дисконт по автокредиту.