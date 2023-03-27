Фонд «Милосердие» помогает эко-активистам сохранять природу

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Более 10 млн рублей направил благотворительный фонд «Милосердие» в 2022 году на проекты по озеленению общественных пространств и охране окружающей среды. Вот уже более десяти лет программа фонда «Зеленый мир» поддерживает различные эко-активности в пяти регионах страны. Помощь оказывается заповедным зонам и паркам, лесным хозяйствам и ветеринарным лечебницам. На выделенные средства закупается специализированное оборудование, корма и медикаменты для животных.

В течение года по инициативе «Милосердия» в различных регионах от Белгородской области до Алтая прошла серия субботников с участием местных жителей и общественников. Фонд помог обеспечить перчатками, мешками и организовал вывоз собранного мусора для безопасной утилизации.

В Старом Осколе в прошлом году навели порядок в городской прибрежной зоне реки Оскол, а в ряде микрорайонов посадили новые липы, рябины и декоративные кустарники. В Обнинске на территории городского парка посадили саженцы туи и собрали залежи скопившегося бытового мусора. В сельских территориях Белгородской области волонтеры фонда организовали уборку пространств возле шести природных водных источников. Подходы к родникам очистили от зарослей и мусора. После уборки у каждого источника установили информационную табличку.

Участники детского эко-забега в Липецке смогли посоревновались в ловкости и сами выбрать вид дерева или кустарника, который позже высадят на улицах. Всего же с мая по октябрь во дворах и скверах волонтеры «Милосердия» вместе с жителями города высадили около 3000 саженцев клена, туи, рябины, ели, березы, каштана, спиреи и сирени.

«Зеленые» проекты с участием фонда помогают формировать у жителей экологическую культуру. Так, в Алтайском крае на территории заринского детского сада оборудовали обучающее пространство, где проводят экологические уроки для дошколят. Мини-агрокомплекс стал площадкой для занятий, на которых дошколята учатся бережному отношению к окружающей среде и заодно самостоятельно выращивают овощи, лекарственные растения и цветы. В Старом Осколе волонтеры провели 10 эко-праздников по продвижению основ экологической культуры среди детей и взрослых. Каждый из них завершился выставкой поделок из вторичного сырья.

Сохранять от вырубки популяцию голубой ели помогает проект фонда в Лебедяни. Для этого саженцы местные волонтеры выращивают в теплице, а в период новогодних праздников прямо в горшочке на несколько недель бесплатно передают их в аренду жителям города. Поддержка фонда помогла установить теплицу и наладить процесс производства саженцев. Окрепшие ели затем высадят в грунт на территории города.

В Липецке фонд поддержал инициативу, которая снижает число оставленных на улице питомцев. О проблеме бездомных четвероногих команда волонтеров рассказывает посредством плакатов, которые были размещены на остановочных павильонах и на транспорте. Для брошенных животных через социальные сети, СМИ, сайты объявлений стараются подыскать новых хозяев.

Еще одна акция помогла собрать пожертвования и корм для четвероногих друзей заринского приюта. А Центру реабилитации хищных птиц «Холзан» помогли с уборкой территории и строительством нового вольера для краснокнижных птиц.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».