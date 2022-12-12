В Белгородской области наградили специалистов сферы здравоохранения

Вячеслав Гладков выполнил приятное поручение министра здравоохранения РФ. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

За значительный вклад в совершенствование государственный политики в области охраны здоровья граждан, эффективную организацию контроля качества и безопасности медицинской деятельности на территории Белгородской области был отмечен почетной грамотой губернатора области коллектив министерства здравоохранения региона. В текущем году Миндрав области признан победителем в номинации «Успешное построение модели управления качеством в субъекте Российской Федерации» премии «За качество и безопасность медицинской деятельности». Награду получил министр здравоохранения области Андрей Иконников.

Губернатор Вячеслав Гладков также вручил награды практикующим врачам, которые работают в муниципалитетах региона.

За высокий профессионализм и развитие системы здравоохранения на территории региона Благодарностью губернатора области отмечены победители федерального конкурса врачей. В номинации «Лучший врач общей практики» - семейный врач Чернянской ЦРБ Наталья Мандрощенко. В номинации «Лучший врач по диагностическим исследованиям – врач функциональной диагностики Областной клинической больницы Святителя Иоасафа Дмитрий Перуцкий. Победитель всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» в номинации «Лучшая старшая медицинская сестра» - главная медсестра регионального сосудистого центра областной клинической больницы Святителя Иоасафа Елена Пальчук.

- Выполняю приятное поручение министра здравоохранения РФ. Михаил Альбертович позвонил, сказал, что белгородские врачи – самые лучшие, чтобы я лично поздравили их обязательно. Мы всегда об этом знали, но особенно приятно, когда в такой большой стране министерство видит именно вашу работу, высоко ее оценивает. Спасибо вам большое! - поздравил медработников губернатор Вячеслав Гладков.