В Белгородской области энергетики улучшили качество электроснабжения в 27 населенных пунктах

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Белгородэнерго повысил надежность и качество электроснабжения в 27 населенных пунктах Белгородской области. Энергетики реконструировали свыше 30 километров ветхих и отслуживших свой срок сетей, а также реализовали мероприятия по повышению качества электрической энергии.

Максимальный объем работ выполнен в Корочанском и Белгородском районах, где энергетики модернизировали свыше 10 километров линий, питающих хутор Шутово, села Жигайловка, Дымок, Щетиновка, поселок Дубовое, СНТ «Горняк». Здесь заменили опоры, вместо неизолированного провода смонтировали самонесущий изолированный большего сечения для увеличения пропускной способности воздушных линий. В некоторых населенных пунктах установили дополнительные трансформаторные подстанции.

Реконструкция наиболее проблемных участков сетей проводилась как в крупных городах региона, так и в отдаленных селах и хуторах: Новоселовке и Подсереднем Алексеевского горокруга, Яблоново Чернянского района, Боброва Ракитянского района, поселке Горки Красненского района, хуторе Алисовка и поселке Ивня, поселке Горьковский и городе Грайвороне, селе Кривцово Яковлевского городского округа, селе Красный Куток Борисовского района, Червоной Дибровке и городе Шебекино.

В Старооскольском городском округе реконструкция затронула села Озерки, Дмитриевка и Котово, в Белгороде – улицы Анощенко, бульвар 1-го Салюта и пер. 3-й Поэтический. До конца года планируется завершить работы в поселке Северный и селе Красный Отражок Яковлевского городского округа.

- Комплексная реконструкция сетей в населенных пунктах проводится ежегодно. Выполнение технических мероприятий позволяет улучшить существующие схемы электроснабжения, устранить выявленные дефекты и оптимизировать работу электросетевого комплекса тем самым повысить надежность и качество электроснабжения городских и сельских территорий. При формировании производственных программ мы ориентируемся как на фактическое состояние сетей, так и на обращения жителей этих населенных пунктов, – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.