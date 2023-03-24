Девяти семьям, вынужденно покинувшим приграничную белгородскую Журавлевку, вручили ключи от квартир

Жители получили документы на собственность. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня пять семей получили квартиры в поселке Дубовое и еще четыре семьи в поселке Разумное Белгородского района. Глава региона Вячеслав Гладков подчеркнул, что новоселам помогут перевезти в новое жилье мебель и личные вещи.

- Мы сейчас передали жителям документы на собственность. До конца следующей недели будем помогать этим семьям перевозить сюда все уцелевшие личные вещи и мебель. Если старые дома были разрушены, и никаких вещей не уцелело, мы также оказываем поддержку. С каждым отдельным случаем разбираемся в индивидуальном порядке, - пояснил губернатор.

Право на компенсацию имеют граждане, которые полностью утратили жилье, или оно стало непригодным для проживания в результате обстрелов, а также те, чьи домовладения расположены в населенных пунктах региона, где введен режим ЧС.

С белгородцами ведется ежедневная работа по подбору жилья. В сопровождении представителей администрации жители осматривают предлагаемые варианты новых квартир или домов. Во всех пострадавших районах области регулярно проходят сходы граждан. Главы муниципалитетов вместе с профильными руководителями и представителями областного правительства на встречах рассказывают жителям о вариантах переселения и механизме предоставления жилья.