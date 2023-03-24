Подведены итоги Московского международного фестиваля корпоративного видео

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Конкурс «Лучшее корпоративное видео», организованный Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России и Издательским домом «МедиаБизнес», проводится с 2012 года. Традиционно его участниками становятся крупнейшие российские компании, представляющие различные отрасли экономики. В этом году среди лауреатов - Комсомольская правда, ТАСС, Пятерочка, МТС и многие другие. А Металлоинвест был отмечен даже тремя наградами конкурса.

Вышедший при поддержке компании документальный фильм Антона Войцеховского «Железные люди» получил специальный приз за «Лучшую режиссуру». В ленте особенности производственных процессов Михайловского горно-обогатительного комбината раскрываются через личные истории его сотрудников. Для съёмок использовали спортивные дроны, применяли замедленную съёмку с движущихся камер, другие современные методы и технологии. Группа из 17 человек работала на комбинате почти 2 месяца. Монтаж и подготовка компьютерной графики заняли около полугода.

Телеграм-канал компании был отмечен в номинации «Контент для социальных сетей», корпоративное телевидение Компании — в номинации «Корпоративные новости, видеоблоги, ТВ». Отметим, что ранее канал также стал обладателем премии Digital Communications AWARDS в номинации «Социальные медиа & сообщество: Telegram».