Глава Следкома РФ Быстрыкин раскрыл детали дела с бывшим вице-губернатором Белгородской области

Александр Бастрыкин. Фото с сайта sledcom.ru.

Отвечая на вопрос о том, какой ущерб нанесли коррупционеры стране в 2022-м году, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ответил:

- В качестве примера хотел бы напомнить про дело бывшего заместителя губернатора Белгородской области Евгения Глаголева, которое сейчас рассматривается судом. Ему инкриминировано превышение должностных полномочий и получение взятки в особо крупном размере.

Как установили следователи, бывший заместитель Вячеслава Гладкова незаконно потребовал от руководителя одной из подрядных организаций отремонтировать белгородскую гимназию, в которой когда-то сам учился, за счет данной организации. В результате компания понесла материальный ущерб.

- А Глаголев после этого потребовал от того же руководителя передать ему через посредника еще и 10 миллионов рублей в качестве взятки: за это чиновник обещал якобы покровительство. Сейчас бывший чиновник содержится под стражей, а его имущество, стоимость которого превышает 65 миллионов рублей, арестовано, - утончил Александр Бастрыкин.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в июне 2021 года глава Белгородской области Вячеслав Гладков отстранил от выполнения обязанностей заместителя губернатора – начальника департамента строительства и транспорта Евгения Глаголева.

Свое решение тогда Вячеслав Владимирович прокомментировал так:

- Все материалы проверок мы передадим в правоохранительные органы. Налицо развал строительной отрасли. Меня волнуют нацпроекты, все федеральные программы, исполнение областных программ. В приоритете качество выполняемых работ, строители об этом совсем забыли. Так нельзя относиться к людям. После завершения служебных проверок буду принимать отдельные решения.