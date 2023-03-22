В Липецкой области планируется создать туристско-спортивный кластер

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В деревне Хмелинец Елецкого района Липецкой области завершено строительство здания школы борьбы площадью более 1000 квадратных метров. Работы в рамках двух проектов – регионального «Спорт – норма жизни» и национального «Демография» – стартовали в марте 2022 года. Учреждение построили за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов. В общей сложности финансирование составило около 140 млн рублей.

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Центром школы стал специально оборудованный борцовский зал с тремя коврами, на которых одновременно могут тренироваться 45 спортсменов. Это позволит проводить масштабные соревнования. В здании предусмотрены удобные помещения для персонала, медиков, зрителей. Сейчас подрядчик ждет наступления благоприятных погодных условий, которые позволят провести благоустройство прилегающей территории. А следом – будет и торжественное открытие спортшколы.

Как сообщили в администрации, планируется создание туристско-спортивного кластера: рядом со школой борьбы появится комфортная гостиница и спортивный интернат для юных борцов.

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«Спорт должен быть нормой жизни большинства жителей региона. Для этого необходимо создавать много спортобъектов хорошего уровня. Если они будут привлекать не только липчан, но и представителей других регионов – тоже замечательно. Это будет работать на имидж области, а также поднимет престиж физической активности в глазах тех, кто до последнего откладывает занятия и тренировки», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.