15-летнего белгородского «террориста» ждет суд

Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до 20 лет лишения свободы.

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Белгородской области завершил расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (участие в деятельности террористической организации и подготовка к террористическому акту).

Следствие установило, что с сентября 2021 года 15-летний житель Старого Оскола стал интересоваться идеологией запрещенной в РФ организации.

- Юноша подготовил сценарий нападения на одну из общеобразовательных школ Старого Оскола в сентябре 2022 года, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области.

В числе прочего, он начал поиски оружия и других средств для совершения преступления, а также попытался вовлечь двух своих одноклассников. К счастью, о подготовке к теракту узнала завуч школы, и педагог своевременно проинформировала полицию.

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области и Центра по противодействию экстремизму УМВД России по региону задержали злоумышленника, предотвратив преступление.

Следствие собрало достаточную доказательственную база, в связи с чем уголовное дело (первое в России по такой квалификации) с утвержденным обвинительным заключением направлено во 2-й Западный окружной военный суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до 20 лет лишения свободы.