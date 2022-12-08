Подведены итоги конкурса корпоративных проектов PEOPLE INVESTOR

Накануне представители Металлоинвеста получили один из призов конкурса.

Напомним, мероприятие инициировано и реализуется Ассоциацией Менеджеров. Конкурс создан для поощрения компаний, осуществляющих социальные инвестиции и реализующих инновационные практики в области ESG, устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

В разные годы его награды получали Авиакомпания Трансаэро, Северсталь, МТС, издательство Эксмо и другие. В этом году заявки на конкурс подали 95 российских компаний из различных отраслей экономики. Эксперты и члены жюри определили победителей в восьми номинациях из 145 проектов, представленных на конкурс. Программа социальных инвестиций Металлоинвеста «ВМЕСТЕ!» признана победителем в номинации «Развитие местных сообществ».

В ее рамках в 2021 году было реализовано более 450 проектов, число участников и благополучателей составило 116 тысяч человек, а объем финансирования - более 5,6 миллиарда рублей. Реализуемые при поддержке Компании проекты нацелены на решение конкретных актуальных социальных задач, содействуют повышению доступности образования и медицины, развитию спорта, волонтёрства и активного гражданского общества, создают комфортные условия для жизни и работы в регионах.

В прошлом году благодаря программе «ВМЕСТЕ!» в Белгородской, Курской и Оренбургской областях были реконструированы и построены 22 социальных объекта и 16 спортивных учреждений, оказана поддержка 15 образовательным учреждениям, отремонтированы и оснащены новым оборудованием 12 медучреждений. В реализацию социально значимых инициатив вовлечено 2300 волонтёров, 95 проектов от НКО и жителей регионов получили финансовую и организационную поддержку в рамках корпоративного грантового конкурса горно-металлургического холдинга.