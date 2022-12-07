Делопроизводство: документы о состоянии счетов в режиме онлайн

Представители крупного бизнеса смогут заказывать и получать документы о банковских счетах через интернет.

Эксперты поясняют: справка, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), имеет такую же юридическую силу, как и ее бумажный эквивалент, выданный в офисе банка, согласно Федеральному закону от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».

- Скорость и удобство работы для крупного бизнеса играют особенно важную роль. Цифровой формат получения финансовых услуг экономит время компании. Кроме того, это помогает уменьшить бумажный документооборот и заботиться об окружающей среде, – прокомментировал Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие».