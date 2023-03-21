Экс-главе администрации Старого Оскола избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

Сергиенко обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. фото: пресс-служба Су СК РФ по Белгородской области.

СУ СК РФ по Белгородской области расследует уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Старооскольского городского округа. Александр Сергиенко обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки за совершение действий в пользу взяткодателя и за общее покровительство, совершенное главой органа местного самоуправления, в особо крупном размере).

Напомним, по версии следствия, с декабря 2017 года по декабрь 2021 года бывший мэр Старого Оскола, действуя в интересах нескольких коммерческих организаций, оказал содействие в выдаче последним разрешительной документации на строительство ряда объектов недвижимости, предоставлении земельных участков в аренду и выполнении иных действий в пользу директора указанных организаций, за что получил взятки в виде денег, имущества и незаконных услуг имущественного характера на общую сумму более 15 миллионов рублей.

Преступление выявлено в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России Белгородской области, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу.

Расследование уголовного дела продолжается, следствие выясняет все обстоятельства совершенного преступления.

Сегодня, 21 марта, по ходатайству Следкома суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.