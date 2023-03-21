Губернатор Липецкой области встретился с начальником ЮВЖД

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел рабочую встречу с начальником ЮВЖД Павлом Ивановым. Они обсудили перспективы развития железнодорожного транспорта в регионе.

В частности, рассмотрели вопросы повышения качества обслуживания пассажиров, модернизации пассажирской инфраструктуры, а также развития пригородного сообщения, системы туристических перевозок.

«Пассажиропоток растет, развивается внутренний туризм. Мы заинтересованы в укреплении межобластного сообщения между Липецком и Воронежем. Такой маршрут был бы очень востребован у наших жителей. Также нужно привести в порядок вокзал и привокзальную территорию», – подчеркнул Игорь Артамонов.

В ходе встречи были затронуты общие вопросы развития туристического движения, корректировки маршрутов и объемов пригородных сообщений. Игорь Артамонов и Павел Иванов договорились о проведении более детальной проработки всех аспектов взаимодействия на уровне технических специалистов региона и железной дороги в ближайшей перспективе.

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«Юго-Восточная железная дорога неизменно готова сотрудничать с Липецкой областью как в сфере перевозок, так и в сфере реализации инфраструктурных проектов. Липецкая область – наш надежный и многолетний деловой партнер», – отметил начальник ЮВЖД Павел Иванов.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.