В Белгородской области полиция за день задержала двух «курьеров», которые похищали деньги у пенсионеров

С начала года в регионе зарегистрирован 81 факт аналогичного мошенничества, 56 из которых полицейским удалось раскрыть.

В минувшие выходные оперативники задержали в Белгородской области двух «курьеров», похищавших деньги у пенсионеров. Подозреваемые – жители региона в возрасте 21-го и 20-ти лет.

О предложении подзаработать, по предварительной информации, молодые люди получили в одном из мессенджеров. В итоге стали участниками мошеннической схемы, согласившись за небольшой процент забирать деньги у пожилых белгородцев. Подельники обзванивали пенсионеров и сообщали, что их родственник попал в ДТП. Далее по схеме действовал лже-сотрудник полиции – он убеждал жертву передать крупную сумму денег, чтобы «замять историю» и не заводить уголовное дело. Пожилые люди шли на все, чтобы помочь родным. А задержанные молодые люди выступали в роли курьеров – выезжали по указанному работодателем адресу за деньгами, а далее переводили на специальный счет. Небольшой процент от суммы они оставляли себе.

На этот раз на уловку мошенников попались жители областного центра, Белгородского района и Шебекинского городского округа. На счету 21-летнего жителя региона – 11 эпизодов противоправной деятельности. Всего ему удалось похитить 2 миллиона 212 тысяч рублей. Уже спустя месяц оперативники поставили точку в его криминальной карьере. Второй белгородец успел «заработать» 200 тысяч рублей у двух пенсионеров. Третий заказ «работодателя» молодому человеку не удалось выполнить. В доме очередной жертвы его ждали сотрудники полиции.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за мошенничество и покушение на мошенничество. Молодые люди могут лишиться свободы на срок до шести лет. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция в очередной раз призывает белгородцев быть бдительными. С начала года в регионе зарегистрирован 81 факт аналогичного мошенничества, 56 из которых полицейским удалось раскрыть. В общей сложности потерпевшие передали злоумышленникам 15 миллионов 598 тысяч рублей.