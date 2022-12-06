Игорь Артамонов: Склады укомплектованы. Продовольствием обеспечены

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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов посетил липецких военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. Липчанам доставили большой гуманитарный груз – несколько автомобилей УАЗ, оборудование для разведчиков и мобилизованных, дизельные генераторы, продукты, тёплые зимние вещи, предметы первой необходимости.

Губернатор посмотрел, в каких условиях служат липчане, посетил пункты питания и продовольственные склады. «Кормят хорошо. Склады укомплектованы. Начали самостоятельно печь хлеб. Продовольствием обеспечены. Ребята даже просили пока не передавать посылки с продуктами», – рассказал губернатор.

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Игорь Артамонов рассказал мобилизованным о том, как регион заботится об их семьях – за каждой закреплён социальный куратор и все возникающие вопросы оперативно решаются. Все личные просьбы, полученные от липецких военнослужащих, зафиксированы и будут выполнены.

«Мне понравился настрой наших ребят. Видно большое желание защищать свою страну и свои семьи. Испытал истинное чувство гордости за липецких парней. Обязательно приедем к ним ещё», – сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.