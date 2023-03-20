На бывшего мэра Старого Оскола завели уголовное дело за взятку

Сергиенко подозревают в получении денег, имущества и незаконных услуг имущественного характера на общую сумму свыше 15 миллионов рублей. Фото: "КП" Архив

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области, бывший глава администрации Старого Оскола Александр Сергиенко подозревается в совершении трех преступлений – получение взятки за совершение действий в пользу взяткодателя и за общее покровительство, совершенное главой органа местного самоуправления, в особо крупном размере.

По версии следствия, будучи мэром Старооскольского городского округа, в период с декабря 2017 года по декабрь 2021 года Александр Сергиенко, действуя в интересах нескольких коммерческих организаций, оказал содействие в выдаче последним разрешительной документации на строительство нескольких объектов недвижимости, предоставлении земельных участков в аренду и выполнении иных действий в пользу директора указанных организаций, за что получил взятки в виде денег, имущества и незаконных услуг имущественного характера на общую сумму свыше 15 миллионов рублей.

Противоправные действия бывшего чиновника выявили сотрудники регионального УФСБ во время проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Сергиенко задержан, ему предъявлено обвинение.

Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении бывшего главы администрации меры пресечения в виде заключения под стражу.