«Меня вдохновляют люди и их истории»: оператор Никита Рогов - о пути в профессии и вдохновении

Фото: Дарья МИЩУК

Никита Рогов в беседе с журналистом Анной Кочемировой рассказал о пути в профессии и поиске вдохновения.

- Вашим первым проектом стала работа с артистами Романом Мальбэком и Сюзанной. Расскажите о том, как начали сотрудничество с ними и о совместных проектах.

- Мое сотрудничество с Ромой Мальбэком и Сюзанной началось со съемки на 8-миллиметровую пленку: Рома снимал на нее и попросил меня отправить его материалы на проявку в Лондон. Затем он предложил мне снять клип «Друг», в съемках которого участвовала и Сюзанна. Так мы все познакомились и начали сотрудничество.

Затем я снимал для них клип на трек «Шазам», режиссером этого проекта была фотограф Саша Сахарная, которой я восхищаюсь. Благодаря этой съемке я научился оперативному принятию решений и концентрации на процессе. Также я был режиссером тизера к треку Сюзанны «Доротея». Это был мой первый подобный опыт, и без трудностей, конечно, не обошлось. Но в итоге и Сюзанна, и я остались довольны совместной работой.

- Чем вас привлекла работа оператора?

- В детстве я очень любил иностранные клипы и фильмы. Конечно, я не думал о карьере оператора, но уже тогда меня интересовала техническая составляющая съемок. Главное преимущество работы оператора в том, что она открывает огромный мир новых знакомств с большим количеством талантливых и успешных людей. Мир творчества для меня очень важен, так как я люблю создавать визуальные истории для разных людей. Моя работа многогранна, и я не чувствую в ней рутину, ведь передо мной всегда стоят разные интересные задачи.

- Расскажите о том, что вас вдохновляет.

- Главное, что меня вдохновляет, - это люди и их истории. Также мне интересны древние формы символизма, оккультизм и искусство. Порой я вдохновляюсь и мелочами из жизни, впоследствии из этого появляются новые формы повествования.

Также меня вдохновляет все, что делает независимая студия А24, работы Николаса Виндинг Рефна, Дэвида Линча, Дарио Ардженто, Ари Астера, Роберта Эггерса, Гаспара Ноэ, Кшиштофа Кислевски, братьев Коэнов, Стэнли Кубрика, Фрэнсиса Форда Копполы. Мои спутники в визуальном повествовании по жанру - мистический реализм, меланхолия, психологический триллер, темные формы бытия, которые скрыты от глаз человека. Меня интересует то, что будет шокировать людей. Люди воспринимают это как сочетание сознательных и подсознательных форм между реализмом и чем-то ненастоящим. В мистическом реализме некоторые символы формируют эмоции, которые люди обычно скрывают, потому что боятся столкнуться с собой как с личностью и посмотреть на себя со стороны.

Как пример фильмы «Одержимость» 1981 года, «Экстаз», «Маяк», «Ведьма», «Реинкарнация», «Солнцестояние». Все эти фильмы не о монстрах - в них нет никаких дешевых трюков. Они все о формах подсознания и состоянии души, психологическом напряжении и символах, которые люди могут видеть только тогда, когда находятся в экстремальных ситуациях, при которых они сталкиваются с правдой своей природы. Это страшно, потому что вы боитесь правды о себе, потому что страх - самый сильный инструмент в мире. Это то, что меня вдохновляет.

- Вы успели поработать и с известными артистами, и в рекламе. К чему вы стремитесь в будущем?

- Я стремлюсь к созданию полного метра с моей любимой студией А24. Моя мечта - создать фильм, после которого люди задавали бы себе вопросы и находили ответы на них в своей жизни. Идеально - полный метр в жанре триллера и хоррора новой волны с интеллектуальным повествованием, основанным не на дешевых штампах, а на новой актуальной идее, связанной с повесткой и сегодняшними изменениями в мире. Меня очень тревожат темы одиночества, протеста, а также изменения природы как ответ на человеческое вмешательство.

Анна КОЧЕМИРОВА