Белгородские металлурги тестируют «зеленые» технологии

Фото: Александр Белашов.

На Лебединском ГОКе тестируют возможности сероочистки - в этом году специалисты компании «ТОРЭКС», которая входит в состав Металлоинвеста, построили на фабрике окомкования комбината пилотную установку сероочистки и подключили её к коллекторам обжиговой машины № 2 во время планового ремонта.

В тестовом режиме

Установка представляет собой отдельно стоящее здание, в которое из коллекторов обжиговой машины поступают отходящие газы. С помощью дымососов газы подаются в циклоны — металлические ёмкости конусообразной формы, где идёт предварительная очистка от пыли. Окончательное «обезвреживание» проводят щелочной суспензией в специальных устройствах очистки газов от примесей — скрубберах-абсорберах Вентури. Частицы пыли осаждаются в каплеуловителе, а чистая фракция выходит в дымовую трубу. По прогнозам, пройдя такой путь, обжиговые газы должны очиститься от оксидов серы на 95 %.

Из осадка собирают шлам: пропускают через специальные тканевые воронки, которые напоминают фильтры для кофемашины. На этом этапе отходы по консистенции напоминают раствор извести. Когда жидкость полностью стечёт, осадок становится пластичным, как глина.

Фото: Александр Белашов.

Отходы – в дело

Цель эксперимента — в условиях реального производства смоделировать удаление диоксида серы из отходящих газов обжиговой машины. До конца первого квартала следующего года будут подбраны оптимальные реагенты и их концентрацию для технологического процесса очистки. Специалисты также определят варианты утилизации шлама, которые позволят дать отходам вторую жизнь. К примеру, полученный осадок в виде гипса можно использовать как товарную продукцию — для изготовления цемента.

— Если в результате эксперимента мы докажем работоспособность агрегата, то следующим шагом будет проектирование и строительство промышленной установки сероочистки для одной из обжиговых машин, — говорит главный инженер проекта дирекции по инвестициям Лебединского ГОКа Даниил Шатько.

Кстати

На фабрике окомкования комбината проводят модернизацию системы газоочистки. Пыль, которая образуется во время производственного процесса, улавливают современные электрофильтры на обжиговой машине № 4. Сейчас подрядчики ведут реконструкцию обжиговых машин № 1 и № 3, в ходе которой здесь установят новую эффективную систему очистки. К концу года строители заложат фундамент, а в 2024-м смонтируют и проведут «врезку» фильтров.

Наталья Хаустова