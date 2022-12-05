Недвижимость: большинство россиян - за продление госпрограмм льготной ипотеки

29% россиян готовы воспользоваться государственными программами льготной ипотеки, если их продлят после 2022 года.

Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более ста тысяч человек, проведенного специалистами банка «Открытие» и Росгосстраха.

Выяснилось, что 29% готовы воспользоваться льготными ипотечными госпрограммами, если они будут действовать после 2022 года. Самый большой потенциальный спрос - на Дальнем Востоке (36%), наименьший - в Центральном федеральном округе (23%).

Наиболее популярная государственная программа - льготная ипотека на жилье в новостройках. Далее – Семейная. А вот Сельской и Дальневосточной ипотекой воспользовались равное количество респондентов – пока лишь по 1%.

Главными преимуществами госпрограмм льготной ипотеки россияне считают удешевление ипотечных кредитов (47%), помощь в строительстве нового жилья (24%) и стимулирование рождаемости (23%). Среди недостатков - слишком много ограничений в условиях выдачи кредитов (44%), стимулируют рост цен на жилье (41%), слишком маленький размер кредита, чтобы купить подходящее по качеству жилье (20%) или жилье в крупном городе (17%).

К слову, 25% опрошенных заявили, что уже взяли ипотечный кредит, из них 14% - рыночный и 11% - льготный. 90% россиян хотели бы продлить те или иные действующие льготные государственные ипотечные программы после 2022 года. Причем, 47% считают, что нужно продлить все программы (чаще всего так отвечали на Урале и в Приволжском федеральном округе).