Статистика: в ноябре рынок автокредитов в России вырос на 8%

ВТБ констатирует: этот объем на 8% превышает результат октября.

Таким образом, за 11 месяцев года банки преодолели отметку в 624 миллиарда рублей, тогда как в прошлом году продажи за аналогичный период достигли 1,1 триллиона. В декабре ожидается дальнейший рост активности заёмщиков, который позволит рынку довести выдачи до 670 миллиардов по итогам года.

По статистике ВТБ, в ноябре физические лица увеличили показатель кредитных сделок по отношению к октябрю на 10%. Средний чек одного автокредита составил около 1 миллиона рублей. Лидерами по объему выданных средств в ноябре стали Московский регион, Санкт-Петербург с Ленинградской областью и Республика Башкортостан.

Основная доля продаж (54%) пришлась на новые машины, спрос на которые продолжает расти на фоне господдержки. Наибольшим интересом у заемщиков пользуются российские марки – их доля по итогам ноября превысила 65%.

- В ноябре двигателем автомобильного рынка продолжила выступать льготная программа. Ее продление позволило поддержать большее количество автолюбителей, что также отразилось на результате минувшего месяца. Чаще всего на льготных условиях заемщики банка покупают машины в Москве, Перми и Санкт-Петербурге. По нашей оценке, в декабре активность клиентов продолжит расти, что позволит российским банкам довести выдачи до 670 миллиардов рублей по итогам года. Надеемся, что в следующем году рынок автокредитования вернется на траекторию уверенного роста, – прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.