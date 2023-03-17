В отношении экс-мэра Белгорода Иванова, пытавшегося уехать в Узбекистан, завели еще два уголовных дела

Вместо Узбекистана Антон Иванов угодил в изолятор. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Эпопея с мошенническими действиями бывшего мэра Белгорода Антона Иванова набирает обороты. По версии следствия, экс-градоначальник в статусе гендиректора АО «БИК» продавал земельные участки по заниженной стоимости, в связи с чем бюджету региона причинен материальный ущерб на сумму более 10 миллионов рублей.

Кроме того, в то же время в качестве вознаграждения за заключение договоров подряда на выполнение работ по строительству домов он получил от руководителя одной из фирм взятку в виде имущества стоимостью свыше 150 тысяч рублей.

- Преступления выявлены в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России Белгородской области и УЭБ и ПК УМВД России по Белгородской области, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, который позволит выяснить все обстоятельства совершенных преступлений.

Напомним, что Свердловский районный суд Белгорода по ходатайству следователя отправил Антона Иванова под стражу, где он будет находиться в период расследования уголовных дел.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сотрудники регионального управления ФСБ задержали Антона Иванова в аэропорту Домодедово 6 марта при попытке улететь в Узбекистан. В отношении экс-мэра возбуждено уголовное дело за получение крупной взятки в виде автомобиля по предварительному сговору – это произошло в то время, когда Иванов занимал должность генерального директора Белгородской ипотечной корпорации и регионального Фонда поддержки ИЖС. Согласно ч.6 ст. 290 УК РФ, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Теперь же бывшему чиновнику придется отвечать еще по двум уголовным делам - п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, связанное с причинением существенного вреда интересам государства, а также повлекшее тяжкие последствия в виде значительного материального ущерба бюджету Российской Федерации) и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).