В Белгородской области мужчина зарезал собутыльника и поместил его в выгребную яму

Во время алкогольных посиделок между потерпевшим и его знакомым произошел конфликт, в ходе которого последний нанес несколько ножевых ранений оппоненту. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В конце декабря 2022 года мужчина вышел из дома в поселке Тетеревино Прохоровского района, после чего родственники не могли с ним связаться. В январе этого года мать потерпевшего обратилась с заявлением в полицию об исчезновении сына. Об этом информируют пресс-службы региональных Следкома и УМВД.

Сотрудники полиции организовали комплекс поисковых мероприятий. Оперативники проверили, с кем общался без вести пропавший мужчина, мог ли он выехать за пределы региона, направили запросы в медицинские учреждения. При содействии администрации были созданы поисковые группы, в состав которых помимо полицейских, вошли волонтеры и неравнодушные граждане. Они обследовали окрестности населенного пункта. К участию в мероприятиях были привлечены сотрудники Центра кинологической службы УМВД России по Белгородской области.

По версии следствия, в конце декабря 2022 года погибший пришел в гости к своему односельчанину. Во время алкогольных посиделок между потерпевшим и его знакомым произошел конфликт, в ходе которого последний нанес несколько ножевых ранений потерпевшему. После совершения преступления тело убитого он поместил в выгребную яму, откуда его извлекли 15 марта в ходе осмотра места происшествия.

По подозрению в совершении преступления был задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 32-летний местный житель. Он указал место захоронения пропавшего без вести мужчины. Злоумышленник задержан и находится в изоляторе временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.