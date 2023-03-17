Авторынок: в Центральной России выросли продажи новых машин в кредит

Несмотря на праздники, тренд восстановления рынка автокредитования продолжился и в первом месяце текущего года.

Согласно статистике от «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»), по итогам января в регионах Центральной России выдано на 28% больше кредитов на покупку новых автомобилей, чем годом ранее. От населения поступило 16,5 тысяч заявок (на 11% больше показателя января 2022 года).

По сравнению с первым месяцем года прошлого изменилась и структура выдач: в январе текущего года 59% от всего объема и 55% от количества выданных кредитов пришлись на покупку подержанного автомобиля, тогда как в прошлом году превалировали автокредиты на новые машины - 57% по количеству сделок и 69% в объеме выдач. Такое изменение спроса не могло не сказаться на динамике среднего чека автокредита: средняя сумма кредита на покупку подержанного авто по итогам января 2023 года составила 1,6 миллиона рублей (1 миллион в 2022-м), а на покупку нового автомобиля - 1,3 миллиона в этом году (1,8 миллиона год назад).

Положительная динамика на рынке автокредитования в январе связана, прежде всего, с возобновлением государственной программы льготного автокредитования, появлением новых брендов на рынке и ростом выпуска и продаж отечественных авто. Рынок автокредитования при этом стал единственным показавшим рост по сравнению с декабрем прошлого года среди прочих сегментов кредитования.

Топ-5 автомобильных брендов, которые выбирали жители регионов Центральной России в январе текущего года, выглядит так: новые авто LADA, HAVAL, KIA, HYUNDAI и RENAULT, с пробегом - KIA, HYUNDAI, BMW, MERCEDES-BENZ и LADA.