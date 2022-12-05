Цифровые технологии в помощь потребителю

Фото: Нина Курилова.

В Строителе, в офисе сбытовой компании состоялся День открытых дверей. Представители гарантирующего поставщика в течение нескольких часов общались с посетителями, отвечая на их вопросы и помогая освоить личный кабинет на сайте и мобильное приложение BelPay.

С их помощью можно передать показания приборов учета электроэнергии, в любое удобное время и из любой точки мира оплатить не только ее, но и услуги других ресурсоснабжающих организаций, а также счета родственников, заказать бытовые услуги при помощи маркетплейса - от доставки воды и химчистки до услуг сантехника. Благодаря развитию цифровых технологий, сегодня существует целый спектр дистанционных сервисов, которыми могут пользоваться люди всех возрастов, выбирая для себя наиболее удобный вариант.

Как подчеркивает начальник Яковлевского участка Белгородэнергосбыта Иван Ефименко, главная задача – экономить время потребителей:

- Теперь в полной мере можно воспользоваться нашими основными услугами в любое удобное время. Особенно это актуально для тех, кому за 60: во время мероприятия мы хотели показать удобный интерфейс приложения, который позволяет без затруднений пользоваться всеми функциями: значки крупные, информация сжатая, всё предельно ясно и доступно. Намного легче станет и передавать показания электросчётчика. Можно подписаться на рассылку квитанций по электронной почте, подключить автоплатёж, просматривать историю платежей. Важно и то, что в приложении можно оставить обращение, на которое в кратчайшие сроки будет дан ответ.

Специалисты не только рассказывали, но и показывали: в ходе прошедшей встречи, достаточно большое количество абонентов захотели установить приложение прямо на месте. К слову, гарантирующий поставщик постоянно консультирует и обучает жителей региона, чтобы все получалось и все работало. Поэтому подчеркивает: даже если вы не побывали на очном мероприятии, задавайте любые вопросы по удобным каналам коммуникации – вам обязательно расскажут и покажут, как действовать.