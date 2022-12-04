Вячеслав Гладков пообщался с жителями Мурома, который регулярно подвергается обстрелам

Гладков: Ситуация напряженная, но ежедневные обстрелы уже не приносят больших разрушений. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 декабря побывал в селе Муром Шебекинского городского округа. Глава региона пообщался с местными жителями, обсудил с ними текущую ситуацию.

- Ситуация напряженная, но благо ежедневные обстрелы больших разрушений больше не приносят. Жителям, кто готов временно отселиться, оперативно помогали и помогаем с этим вопросом, - написал глава региона в соцсети.

Вячеслав Гладков отметил, что в основном, с кем разговаривал сегодня, люди выезжать из своих домов не хотят.

- Люди молодцы. Все друг за друга, подбадривают, - отметил губернатор.

От муромчан оступали вопросы, связанные с инфраструктурой: не работает вышка сотовой связи и автолавка. Губернатор дал поручения своим заместителям Евгению Мирошникову и Юлии Щедриной решить проблемы в ближайшее время.

- А вообще село по-своему уникально. Как любое приграничное село нашей Белгородской области. Здесь свой уклад, свои традиции. Бабушки хотят с утра гуляют, делают зарядку. Здесь живут люди с сильным характером, но очень гостеприимные. Звали на суп с галушками, если бы знал, что пригласят к столу, не назначал бы совещание, - сказал Вячеслав Гладков.