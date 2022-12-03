На безопасность дорог в Белгородской области в 2022 году потратили 1,35 млрд рублей

С начала года на дорогах регионального значения построено 59,3 км сетей наружного освещения. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Все мероприятия по программе безопасности дорожного движения в 2022 году завершены. Объем финансирования составил 1,35 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

С начала года на дорогах регионального значения построено 59,3 км сетей наружного освещения. Современные фонари установлены на 59 пешеходных переходах вблизи школ.

В населенных пунктах Белгородской области специалисты проложили 74,2 км тротуаров. У пешеходных переходов установлено 30 искусственных неровностей и 4,9 км перильных ограждений.

На дорогах с четырехполосным движением обустроено 27 км осевых барьерных ограждений. Дополнительные требования к безопасности движения, которые предусматривают оснащение таких дорог отбойниками и разделительными полосами, Правительство РФ утвердило в июне 2021 года.

Барьерные ограждения в этом году также появились на двух региональных автодорогах: Томаровка – Красная Яруга – Илёк-Пеньковка – Колотиловка и Белгород – Грайворон – Козинка. Еще 18,7 км отбойников установлено в рамках планового ремонта дорог. Для исключения неконтролируемого съезда с проезжей части нанесено 296 км шумовых полос.

Также на дорогах Белгородской области установили 20 светофоров, оборудовали 5 проекционных пешеходных переходов. «Умные» устройства заработали на региональных трассах в Белгороде, Яковлевском и Губкинском городских округах.

- При приближении пешехода к переходу загораются дополнительные светильники, и человека видно не только на «зебре», но и за пять метров до нее. Водитель может сориентироваться и пропустить пешехода. Эта система является более эффективной, чем установленная ранее, – рассказал Евгений Диденко, начальник отдела дорожной сети Управления дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области.

Светодиодные мерцающие огни смонтировали на автодороге Старый Оскол – Чернянка – Новый Оскол между селами Казачок и Волоконовка. Они расположены по краю проезжей части с двух сторон на кривых малого радиуса, показывая водителям направление поворота. Этот участок дороги выбран не случайно – здесь на протяжении 2,2 км находятся несколько опасных затяжных поворотов, из-за чего регулярно происходили ДТП с пострадавшими.