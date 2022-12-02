Игорь Маковский: межведомственное взаимодействие и новые каналы связи с потребителями помогают энергетикам в борьбе со стихией

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За последнюю неделю в Нижегородской области энергетики ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» активно проводили личные встречи и заседания Штабов, в которых принимали участие руководители органов прокуратуры Нижегородской области и главы муниципальных образований. Особое внимание было уделено общению с руководством региона и Главного управления МЧС России по Нижегородской области.

В диалогах обсуждалось снятие рисков повторных отключений, были зафиксированы планы проведения ремонтных работ, в том числе запитывание потребителей от РИСЭ во время восстановления энергосетей, а также проведение аудита 345 линий, по результатам которого будет сформирована программа повышения надежности электросетевой инфраструктуры.

Игорь Маковский отметил, что результатом эффективного общения стали выработка новых каналов связи с потребителями и принятое решение о максимальном объединении сил и средств.

В свою очередь главы муниципальных образований поблагодарили энергетиков за проводимые работы по восстановлению линий электропередачи и своевременную помощь.

«Электрики, несмотря на изнуряющую усталость, сырость и холод, трудились круглосуточно... Хочу поблагодарить сотрудников электросетевых организаций МРСК за неоценимую помощь...», – написал депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Ефремцев в социальных сетях.