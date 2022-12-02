Игорь Маковский принял участие во Всероссийском ESG-форуме в Нижнем Новгороде

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Игорь Маковский на площадке Всероссийского ESG-форума «СО.ЗНАНИЕ», который проходит в Нижнем Новгороде, встретился с представителями правительства региона, науки и экспертного сообщества.

Руководитель Обществ подчеркнул, что объединение государственных институтов с компаниями, которые реализуют инициативы, необходимые для перехода к устойчивому развитию, поможет в решении приоритетных задач по дальнейшему развитию электросетевого комплекса, улучшения инвестиционного климата в российских регионах и, самое важное, – повышению качества жизни людей.

«Мероприятия подобного масштаба помогают объединить усилия энергетиков и представителей власти для повсеместного внедрения принципов устойчивого развития – ответственного отношения к окружающей среде, высокой социальной ответственности, а также роста качества корпоративного управления. Наряду с нашей основной задачей по повышению надежности и эффективности электросетевого комплекса, мы активно развиваем данные принципы в компании и готовы поделиться наработанным опытом», – отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.