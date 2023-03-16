В Белгородской области ущерб от киберпреступений за прошлый год превысил 1 миллиард рублей

с начала года ущерб от киберпреступлений превысил 130 млн рублей. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В 2022 году каждое десятое преступление – мошенничество под предлогом заработка на бирже. Примечательно, что еще 5 лет назад таких преступлений в регионе не регистрировалось вообще.

С каждым годом растет ущерб, нанесенный действиями киберпреступников. В 2021 году он составил свыше 657 миллионов рублей, за прошлый год – превысил 1 миллиард рублей. Белгородская область в 2022 году по регистрации IT-преступлений заняла в рейтинге ЦФО пятое место, а по раскрываемости – восьмое из 18 субъектов.

Уже с января этого года на территории нашего региона зарегистрировано 1034 преступления, совершенных с использованием ИТТ. Среди них: кражи - 176, мошенничества – 524, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков – 303. Ущерб превышает 130 миллионов рублей.

Белгородские правоохранители ежегодно совершенствуют навыки борьбы с киберпреступниками. В 2022 году фигурантами таких уголовных дел стали 675 человек. По оконченным уголовным делам потерпевшим возмещен ущерб на сумму свыше 26 миллионов рублей. За два месяца этого года в качестве обвиняемых привлечено уже 127 человек. Удалось возместить ущерб на сумму свыше двух миллионов рублей.

На брифинге в региональном УМВД подробно эту тему обсудили заместитель начальника УМВД России по Белгородской области – начальник Следственного управления полковник юстиции Юрий Баранов, начальник отдела по раскрытию хищений, совершенных с использованием ИТТ, Управления уголовного розыска УМВД региона подполковник полиции Александр Алексеенко и заместитель начальника отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Белгородской области подполковник полиции Александр Линников.

По словам Юрия Баранова, рост таких преступлений по сравнению с прошлым годом за аналогичный период произошел за счет ряда отдельных составов. Так, в полтора раза увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с использованием ИТТ. На 33,3% увеличилось количество вымогательств денежных средств, совершенных с использованием ИТТ. Однако по-прежнему в массиве дистанционных преступлений преобладают кражи и мошенничества. Наиболее подверженной им оказалась территория областного центра, Белгородского района, Старооскольского, Губкинского, Алексеевского, Валуйского, Шебекинского и Яковлевского городских округов.