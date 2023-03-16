Игорь Артамонов наградил лучших работников предприятий бытового обслуживания Липецкой области

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День работника бытового обслуживания населения ежегодно отмечается в третье воскресенье марта. Накануне профессионального праздника в большом зале правительства региона состоялось чествование лучших тружеников отрасли. Награды вручил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Вы делаете большой вклад в создание комфортной жизни липчан, ведь от качественных бытовых услуг во многом зависит счастье людей, их хорошее настроение. Спасибо вам за ваши старание и профессионализм», – обратился к собравшимся Игорь Артамонов.

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В этом году ведомственные и областные награды за многолетний добросовестный труд получили 27 человек. Так, закройщице чаплыгинского предприятия ООО «Мода» Марине Сарычевой присвоено звание «Почетный работник торговли» Министерства промышленности и торговли РФ. Почетных грамот Минпромторга России удостоены парикмахер из Тербунов Светлана Андросова, дизайнер одежды из Лебедянского района Наталья Бурова, специалист ногтевого сервиса из Липецка Лариса Торопцева и директор предприятия по ремонту обуви, расположенного в областном центре, Елена Соловьева.

В Липецкой области создано 2,6 тысячи предприятий сферы бытового обслуживания. В 2022 году они оказали платных услуг на 79,6 млрд рублей, в том числе бытовых – на 12,8 млрд рублей. Больше половины таких услуг приходилось на техобслуживание транспортных средств и оборудования, ремонт и строительство жилья, посещение парикмахерских.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.