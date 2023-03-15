За чиновниками мэрии Белгорода будут следить по трекеру в онлайне

Для оценки работы управ создана схема расчета, которая учитывает площадь территории, количество служащих, количество нарушений и количество обращений граждан. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Сегодня, 15 марта, во время совещания в мэрии Белгорода главный администратор системы МИАС ГИЦ Мария Михайлова рассказала о контроле за главами управ.

В Белгороде на сегодняшний день территория разделена на 27 управ. Каждую из них, по словам Михайловой, сотрудники должны обходить ежедневно. Все их перемещения будут видны на карте.

- Мы будем видеть, как обходится территория – полностью ли вся территория обследована и проверена сотрудниками управы, - пояснила администратор системы.

Она также добавила, что для оценки работы управ создана схема расчета, которая учитывает площадь территории, количество служащих, количество нарушений и количество обращений граждан.