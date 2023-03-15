Мэр Белгорода сообщил о повреждениях в нескольких частных и многоквартирных домах в результате обстрела

Всем жильцам пострадавших домов власти предлагают на время разместиться в гостинице. фото: @v_v_demidov.

Мэр Белгорода Валентин Демидов находится на месте, куда упали обломки сбитых ракет. Глава областного центра сообщил, что упавшие обломки повредили несколько частных и многоквартирных домов. В основном выбиты стекла, посечены крыши, есть повреждения автомобилей.

- Сейчас здесь все оперативные службы. Специалисты осматривают территорию, обходят каждый дом и квартиру. Самое главное на этот час - информации о пострадавших нет, - прокомментировал ситуацию Валентин Демидов.

На месте происшествия разворачивают оперативный штаб, чтобы быстро организовать работу по сбору информации о последствиях и восстановлении имущества. Всем жильцам пострадавших домов власти предлагают на время разместиться в гостинице.

Напомним, система противовоздушной обороны сбила три ракеты над Белгородом и Белгородским районом ночью 14 марта.