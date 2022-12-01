Новое общественное пространство в Губкине – плод совместного труда белгородцев

Набережную ручья и прилегающую к воде территорию не узнать.

Напомним, проект «Благоустройство территории «Тёплый Колодезь – зеленая долина Губкина» получил грант Минстроя РФ в размере более 100 миллионов рублей благодаря победе на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году в категории «Малые города».

Общая стоимость благоустройства составила почти 290 миллионов, профинансированных за счет федерального, муниципального бюджетов, внебюджетных источников. Губкинский городской округ инвестировал в проект 65 миллионов рублей, компания «Металлоинвест» - 84 миллиона.

Проект рекреационной прибрежной зоны был создан при поддержке Металлоинвеста проектно-консалтинговой компанией «Новая земля» и архитектурным бюро «Практика». Концепция проекта разрабатывалась с опорой на мнение жителей Губкина и при их непосредственном участии.

Создатели нового общественного пространства руководствовались ключевой идеей сохранения окружающей среды, созвучной философии «зеленой» металлургии Металлоинвеста. В долине проложены дорожки и экотропа с деревянным настилом на сваях. Установлены терраса, амфитеатр со сценой, современная система освещения. Оборудованы зоны отдыха со скамейками и столиками, речные балкончики и площадки у воды. Перед началом пешеходной зоны долины организована парковка для автомобилей.

Жители и гости города уже с удовольствием проводят время в новом пространстве.

- Качество жизни сотрудников и всех жителей наших городов остается неизменным приоритетом Металлоинвеста, – отметил генеральный директор Компании Назим Эфендиев. – В результате большой совместной работы берег ручья преобразился и теперь здесь приятно провести время всей семьей. Новое рекреационное пространство – наш подарок Губкину в год 55-летия Лебединского ГОКа. На очереди – продолжение благоустройства долины ручья – реновация нижнего парка.

Губернатор Белгородчины выразить благодарность Минстрою РФ за финансовую поддержку проекта. «Отдельно хочу отметить вклад компании «Металлоинвест», которая является надежной опорой Белгородской области в реализации социально значимых проектов», – подчеркнул Вячеслав Гладков.

Кроме того, он проанонсировал вопрос реновации нижнего парка - на эти цели из городского бюджета уже выделено 80 миллионов рублей.