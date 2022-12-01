Курс валют: россияне втрое сократили интерес к обмену долларов и евро

По данным ВТБ, доминирующее положение занимает юань.

В несколько раз вырос спрос и на другие валюты соседних стран – казахстанский тенге, белорусский рубль, армянский драм, азербайджанский манат.

По итогам первого полугодия доля долларов и евро в объеме безналичной покупки иностранной валюты составила 91%. Спрос на них был стабильно высоким, достигнув пиковых значений в 98% в феврале, мае и июне. Однако уже в июле тенденция резко изменилась: их доля сократилась до 55% на фоне роста спроса на юани и валюты стран СНГ. Тренд продолжается все второе полугодие, в ноябре доля долларов и евро сократилась уже до 37%.

- С третьего квартала существенно увеличился спрос на безналичную покупку юаней и национальных валют соседних стран. Объем сделок по ним увеличился в 6 раз ко второму кварталу. С июля китайский юань стал самой покупаемой иностранной валютой в безналичном формате, и в третьем квартале достиг 80% в объеме всех операций. В ноябре его доля скорректировалась до 50% по объему сделок, менее 40% занимают доллары и евро, порядка 10% приходится на валюты других стран. Интерес к национальным валютам соседних стран в основном связан с ростом числа исходящих переводов. Среди стран СНГ наибольший объем сделок приходится на казахстанские тенге, белорусские рубли и армянские драмы, - прокомментировал Денис Вальвачев, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ.

По его словам, дополнительным фактором спроса стали выгодные курсы конверсии на иностранные валюты в мобильном приложении, а также расширение списка валютных пар. В ноябре состоялись первые транзакции розничных клиентов с вьетнамскими донгами.

Эксперты поясняют: совершить трансграничный перевод в национальных валютах можно разными способами: по банковским реквизитам, по номеру карты или по номеру телефона.