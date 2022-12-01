В Белгородской области построили 27 базовых станций связи

Строительство сетей и вышек связи стандарта LTE/4G ведется в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства.

Федеральный проект УЦН 2.0 стартовал в апреле 2021 года, когда Минцифры России и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи.

До 2030 года мобильная связь четвертого поколения (4G/LTE) должна стать доступной более чем в 24 тысячах населенных пунктов страны.

Мобильная связь позволит пользователям круглосуточно и бесплатно (даже при нулевом и отрицательном балансе) совершать звонки в экстренные оперативные службы и на номера, определенные Правительством РФ.

В Белгородской области провайдер построил 27 базовых станций в 15 районах. Специалисты компании проложили по труднодоступной местности свыше 41 километра оптоволоконных линий связи. Теперь более пяти тысяч жителей малых населенных пунктов Белгородчины могут пользоваться цифровыми услугами и сервисами.

Строительство сетей и вышек связи стандарта LTE/4G ведется в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Благодаря ему мобильная связь и беспроводной интернет приходят в отдаленные деревни и поселки, где проживает от 100 до 500 человек. Базовые станции подключают по оптоволокну и используют диапазон радиочастот 2 300 – 2 400 МГц. Это обеспечивает высокую скорость передачи данных и широкий радиус покрытия.

- Жители хуторов и сел, как и горожане, хотят пользоваться мессенджерами, социальными сетями, цифровыми госуслугами, дистанционными образованием и медициной. Для людей это жизненно важно. Но долгие годы они оставались без интернета и мобильной связи, поскольку строительство сетей в этих населенных пунктах для операторов было очень затратным и экономически нецелесообразным. Именно поэтому был запущен федеральный проект УЦН 2.0. Годовой план второго этапа проекта устранения цифрового неравенства мы выполнили и приступили к плану следующего года. Ставим перед собой амбициозную цель: уже в декабре этого года построить восемь базовых станций, запланированных на 2023 год, - рассказал Владимир Шаталов, технический директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

- Появление в Карташёвке стабильного интернета и мобильной связи — это долгожданное событие для жителей и их близких. Мы все голосовали за наше село на портале госуслуг, и теперь у наших односельчан есть возможность быть всегда на связи, а у их детей — учиться дистанционно. Я очень рада, что теперь смогу общаться с мамой онлайн, а, приезжая к ней в гости, не менять свой привычный образ жизни и работать удаленно, - поделилась Светлана Крюкова, дочь жительницы села Карташёвка Прохоровского района.