В Белгороде определили победителей детского энергочелленджа #100%Физики

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» совместно с Институтом энергетики, информационных технологий и управляющих систем БГТУ им. В.Г. Шухова (ЭИТУС) подвел итоги детского энергочелленджа #100%Физики.

Конкурс проходил в дистанционном формате в группе #Энерголандия социальной сети ВКонтакте. Участникам необходимо было снять видео, на котором экспериментально продемонстрировать одно из физических явлений и объяснить его с научной точки зрения.

От учащихся школ и воспитанников детских садов области поступила 21 работа. Выбрать наиболее зрелищные и определить победителей организаторы попросили преподавателей университета и студенческий актив института ЭИТУС. Эксперты отсмотрели конкурсные работы, оставили свой голос и рецензию с пояснением, чем именно понравился выбранный эксперимент.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В итоге максимальное количество голосов набрал эксперимент с магнитом Анны Волобуевой. Не менее интересными стали опыты Мирославы Мухорямовой («Магнит и его свойства») и Полины Веретенниковой («Бусы и инерция»). Они стали призерами второй и третьей степени.

В номинации «Будущий инженер» победил Дмитрий Смолев с опытом «Повелитель воды». Наиболее зрелищными и оригинальными признаны работы Карины Коротоножкиной («Лава-лампа) и Дениса Ушляка («Альтернативный метод надувания шарика»). В номинации «Физика вокруг нас» победила Валерия Мирошникова, которая в веселой и познавательной форме рассказала, почему стакан поднимает тарелку.

Специального приза Института энергетики, информационных технологий и управляющих систем удостоен Вадим Гнедой за опыт «Ионный ветер».

По словам директора ИЭИТУС БГТУ им. В.Г. Шухова Александра Белоусова, проведение таких конкурсов способствует популяризации у детей технократичного взгляда на жизнь. «Думаю, что раннее погружение в творчество будет и дальше развивать у ребят тягу к точным наукам, и они не будут бояться поступать в технические вузы. В нашем университете много выпускников с прекрасным базовым образованием, которые в свое время прошли школу таких энергетических конкурсов. Так что ждем призеров и участников конкурса к нам в качестве умных студентов!»

Победители, призеры и все участники энергочелленджа получат от организаторов дипломы и памятные подарки.

«Физика – базовая наука для энергетической отрасли. Она должная быть доступной для восприятия, чтобы воспитывать у школьников интерес к инженерным профессиям и исследовательской деятельности. Все ребята прекрасно справились с поставленной задачей. Такие опыты можно смело использовать на занятиях по занимательной физике, - отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» Евгений Турапин.