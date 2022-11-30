Определены лучшие социальные проекты отечественного бизнеса

Лидеры корпоративной благотворительности были оглашены накануне в Москве.

Проект «Лидеры корпоративной благотворительности» проводится с 2008-го года. Это одно из крупнейших событий в сфере корпоративной благотворительности и социальных инвестиций в России. Партнером методологии выступает Группа компаний «Б1» (ранее Ernst&Young, EY).

Эксперты рассматривают уровень управления и организации благотворительной деятельности и социнвестиций ведущих российских компаний, взаимодействия с заинтересованными сторонами, механизмы совершенствования этих направлений. В разные годы лидерами признавались Норильский никель, Альфа-Банк, РЖД, Волжский трубный завод, РусГидро и многие другие. Основная цель – выявление лучших практик и продвижение идей корпоративных социальных инвестиций и благотворительности, распространение информации о них.

В этом году высшую оценку «А+» рейтинга социального ответственного бизнеса «Лидеры корпоративной благотворительности» вновь получила Компания «Металлоинвест».

Ассоциация также назвала победителей конкурса лучших социальных проектов бизнеса - конкурс социальных программ проводится в партнерстве с Минэкономразвития, Минобрнауки, Минкультом, Счетной палатой, РСПП, Фондом президентских грантов, ООН в России, Советом Евразийского женского форума при Совете федерации, АНО Центром содействия природоохранным инициативам «Экология», АНО «Национальные приоритеты».

Реализуемые Металлоинвестом совместно с Благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» проекты «Культурная программа АРТ-ОКНО» и «НКО-СОКРАТ» вошли в тройку лучших. Эти партнерские проекты направлены на трансформацию промышленных городов, которая включает повышение качества жизни, создание комфортной городской среды и предоставление новых возможностей для активных людей, готовых менять жизнь города к лучшему. Общими усилиями создается мощный импульс для развития регионов.

Справка КП

Проект «НКО-СОКРАТ» - вошел в топ номинации «Лучший проект, способствующий профессионализации некоммерческого сектора» - направлен на развитие третьего сектора и профессионализацию НКО в регионах ответственности Металлоинвеста, содействует организации партнёрства НКО с властью и бизнесом. Программа была запущена в 2018 году в партнерстве с АНО «Агентство социальной информации» (АНО «АСИ»).

Проект «Культурная платформа «Арт-окно» - вошел в топ номинации «Лучший проект, направленный на поддержку культуры и искусства» - призван стимулировать создание локальных инновационных, актуальных, социально значимых и устойчивых культурных проектов, формирование новой культурной повестки и повышение доступности лучших образцов современной и классической культуры в регионах. Программа реализуется с 2017 года.