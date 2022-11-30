Владимир Путин и Вячеслав Гладков в режиме ВКС открыли новую рекреационную зону в Губкине Белгородской области

Новый проект стал продолжением благоустроенных ранее территорий в Старом парке и на набережной городского пруда. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня, 30 ноября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и глава Администрации Губкинского округа Михаил Лобазнов в режиме ВКС приняли участие в совещании Президента РФ Владимира Путина по открытию ряда социальных объектов в разных российских регионах. В числе таких объектов и новая рекреационная зона «Теплый Колодезь – зеленая долина Губкина». По итогам 2022 года проект благоустройства прибрежной зоны малой реки Теплый Колодезь в Губкине Белгородской области стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

- Еще полгода назад на этой территории был заросший ручей, а уже сегодня мы видим, какие существенные изменения здесь произошли. Благодаря федеральному гранту был расчищен сам ручей, мы создали речные балконы, яркую событийную площадку с амфитеатром, сценой и кафе. Эта территория востребована нашими жителями, они хотят ее продолжения. Для дальнейшего развития этой зоны отдыха мы попросили дополнительное финансирование в 80 млн рублей у нашей области, нас поддержали, - рассказал глава Администрации Губкинского округа Михаил Лобазнов.

- Мы давно развиваем тему обустройства малых городов, дворов и общественных пространств. Здесь очень важно привлекать людей, которые живут на определенных территориях, чтобы они сами ставили задачу перед властью. Надеюсь, что в дальнейшем у вас все так и будет, – подчеркнул Президент РФ Владимир Путин.

- Благодарен вам, Владимир Владимирович, федеральному центру за оказанную поддержку. Люди поддержали данный проект, мы будем дальше помогать с его развитием. Благодарен нашим градообразующим предприятиям, которые вкладывают свои средства, мы тоже стараемся поддерживать такие проекты. Несмотря на сложные времена, взаимоподдержка и единство есть в Белгородской области. Мы как жили, так и продолжаем жить единой семьей. По всем реализуемым проектам очень оперативно находим понимание и решение, - добавил губернатор Вячеслав Гладков.

Общая площадь рекреационной зоны – 6,45 га. Новый проект стал продолжением благоустроенных ранее территорий в Старом парке и на набережной городского пруда. Стоимость выполненных работ - 218,5 млн рублей, в том числе 102,5 млн рублей за счет федерального бюджета.

- Я очень рад, что участие в конкурсе городов Белгородской области с каждым годом растет. Если в прошлом году было одно муниципальное образование, то в этом году уже три муниципалитета участвуют в конкурсе. Мы привыкли, что Губкин всегда был одним из лидеров по благоустройству, по качеству жизни. И я очень рад, что берутся новые высоты. То, что происходит сейчас в этом парке, - это действительно круто. Здесь очень много воды, здесь хороший рельеф. И создается возможность для гармоничного и последовательного развития этой территории. Те темпы, которые Михаил Александрович сейчас набирает, очень правильные, - подчеркнул Вячеслав Гладков.

В создании проекта «Теплый Колодезь – зеленая долина Губкина» приняли участие градообразующие предприятия, администрация Губкина, дизайнеры, архитекторы и федеральные эксперты. А в разработке концепции участвовали и сами жители. Работы начались в апреле этого года. Проект в несколько этапов будет реализован до 2023 года. На строительство пешеходного трека для соединения долины ручья Тёплый Колодезь с зоной нижнего парка дополнительно выделено 80 млн рублей из областного бюджета.

А в разработке концепции участвовали и сами жители. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

- Сразу прониклись проектом, посмотрели площадки и воплотили в жизнь все, что задумали. Это благоустроенная территория с максимальным сохранением насаждений, с размахом по зоне благоустройства, пешеходным тропинкам, сцене. Провели капремонт мостов, добавили декоративные элементы, иллюминацию. Выполнили освещение – в ночное время здесь очень красиво. Хочется рассматривать каждый элемент. С апреля три подрядных организации начали выполнять проектную часть. Жители активно стали приходить уже даже в процессе стройки, заметно увеличилось количество гуляющих. Люди довольны, - отметил Виктор Атаев, заместитель директора УКС Губкинского городского округа.

- В 2021 году администрация Губкинского горокруга приняла решение принять участие в конкурсе в номинации «Малые города от 50 до 100 тысяч человек». Основная идея проекта – создание в городе концепции развития водно-экологического каркаса, то есть соединение малых рек, прудов с зелеными долинами города. И т.к. у нас уже был действующий городской парк с прудом, ручей Теплый Колодезъ – как связующее звено, продолжение этого водного каркаса. При реализации проекта мы хотели оставить экобаланс в том виде, в котором его создала природа, - поделилась Анастасия Карасева, директор МКУ "ДЖКХИБ Губкинского городского округа».

Местные жители тоже успели оценить новую территорию. Вера Евгеньевна пришла на прогулку в зону отдыха с детьми. Она поделилась, что вся семья ждала открытия, так как голосовала за проект.

Супруги Седых наблюдали за обновлением парка и с нетерпением ждали его открытия. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

- Ждали, наблюдали постоянно, как идут работы. Мы живем здесь рядышком, часто гуляем с мужем. Пожилые жаловались, что негде в городе собираться. А теперь мы можем сюда приходить с нашей компанией – гулять, беседовать, на велосипедах кататься, а летом еще и танцы, надеюсь, будут, – с улыбкой говорит Надежда Андреевна.

- Я здесь с 57-го года живу, при мне весь город строился. И за благоустройством этой территории почти каждый день наблюдал. Прекрасно все сделали. Спасибо большое губернатору, мэру и строителям – все зависело от них. Справились на «отлично»! И мы рады, что будем отдыхать в таком красивом месте и старые, и молодые, - сказал Николай Максимович.