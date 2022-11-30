Со стороны Украины обстреляли белгородский поселок Красное 30 ноября

18 ноября. Устинка. В результате обстрела села погиб 80-летний мужчина. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 30 ноября, под обстрел ВСУ попал поселок Красное. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Осколками снаряда выбиты окна и посечена крыша у трех частных домовладений. Оперативные службы продолжают подомовой обход территории, - написал губернатор.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 29 ноября ВСУ обстреляли три населенных пункта Белгородской области - город Шебекино, села Муром и Новая Таволжанка.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 25 ноября, села Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа и поселок Ленинский Шебекинского городского округа подверглись обстрелу со стороны Украины.