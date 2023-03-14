Детский сад «Уютный» в Корочанском районе становится уютнее

Детский сад появился на карте Белгородской области в 2015 году.

Являясь одним из крупнейших работодателей в агропромышленной сфере России, АПХ «Мираторг» создал более 40 тысяч рабочих мест, большая часть из которых расположена в сельской местности. Потребность в кадрах активно растёт с расширением направлений работы. Создание комфортной социальной инфраструктуры для сотрудников и их семей — одно из важных направлений кадровой политики холдинга.

Напомним, корпоративный детский сад был построен агрохолдингом – одним из крупнейших инвесторов в агропромышленный сектор страны - для детей сотрудников мясоперерабатывающего завода СК «Короча».

Детский сад «Уютный», рассчитанный на 120 детей, был построен с целью помочь сотрудникам предприятия решить проблему нехватки мест в муниципальных дошкольных учреждениях. В саду предусмотрено всё для комфортного времяпровождения детей, активных игр, успешной образовательной деятельности, а также укрепления физического здоровья. В образовательном учреждении оборудовано индивидуальное отопление, в каждой группе тёплые полы, вентиляция и кондиционирование. Имеется большой спортивный зал со скалодромом и музыкальный зал, семиметровый бассейн, рекреационные зоны и даже собственный мини-музей «Русская изба», автогородок. Дополнительно финкционирует кабинет английского языка, преподают легоконструирование, работают логопед и психолог, оборудован медицинский кабинет, где дети получают кислородный коктейль.

Учреждение оборудовано согласно всем современным стандартам.

Холдинг регулярно инвестирует в повышение качества жизни сотрудников и их семей. В частности, на решение вопросов благоустройства корпоративного детского сада «Уютный» компания направила более 4 миллионов рублей. Затраты включают обновление напольного покрытия, покраску стен и потолков, закупку дополнительных спальных и обеденных комплектов мебели. Все используемые в ремонте материалы являются экологичными и безопасными для детей, соответствуют высоким требованиям и стандартам.

- Корпоративный детский сад «Уютный» - это инновационный проект, это гордость нашей компании. Мы гордимся, что показываем пример синергии экономически-эффективного и социально-ответственного производства. В дошкольном учреждении дети проводят большую часть дня, поэтому крайне важно создать для них наилучшие условия, при которых ребенок будет с удовольствием посещать детский сад и получит актуальные знания для дальнейшего успешного развития и обучения, - подчеркивают в пресс-службе холдинга.